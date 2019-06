SAN TAMMARO (red.cro.) – E’ stato un momento di grande paura per le due amiche che sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto a San Tammaro, a poca distanza dalla Reggia di Carditello.

L’automobile sulla quale viaggiavano si è ribaltata in curva, rimaste incastrate in un primo momento, sono uscite quasi illese, così come constatato dai sanitari del 118 giunti sul posto.