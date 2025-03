PAURA IN UNA SCUOLA. Bambini evacuati hanno rischiato di respirare fumi tossici di acidi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Si sarebbero sviluppati durante i lavori compiuti da una ditta

FRIGNANO (Federica Borrelli) – Un’incauta negligenza si è verificata stamani, all’interno della scuola elementare “Luca Tozzi”, dove sono in corso lavori di ristrutturazione dei bagni dell’istituto.

Gli operai, che stavano eseguendo le opere di manutenzione, avrebbero impiegato degli acidi pericolosi senza le necessarie precauzioni. L’utilizzo della sostanza, in quantità eccessiva, ha causato il diffondersi di esalazioni, talmente forti e penetranti, da aver invaso i corridoi dell’istituto e le aule in cui i bambini erano intenti a fare lezione.

Di conseguenza, è stato attivato immediatamente un piano di evacuazione, con gli studenti fatti uscire dalle classi per motivi di sicurezza. I genitori degli alunni, prontamente allertati, sono accorsi a prendere i propri figli. Intervenuti anche i Carabinieri, che si sono assicurati del corretto svolgimento del piano di evacuazione.

Ma è anche un altro l’episodio che ha scosso la tranquillità del paese. I militari della stazione stanno indagando anche su una vicenda riferita dal personale della scuola: gli operai, durante i lavori, avrebbero condiviso gli stessi spazi dei bambini, utilizzando peraltro gli stessi bagni. Si tratta di lavori svolti senza aver programmato un’interruzione delle attività didattiche.

Il consigliere di opposizione, Vincenzo Mastroianni, ha prontamente preso la parola, contattando la preside Gabriella Clemente, esprimendo le sue critiche in merito e mettendo in luce una grave indolenza che non può passare inosservata.

Mastroianni ha anche annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali nei confronti della dirigente scolastica.