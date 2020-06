Paura in via Moravia. Bimba resta incastrata nella ringhiera di casa

PARETE – Paura per una bimba in via Alberto Moravia a Parete. E’ di pochi minuti fa la notizia dell’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Aversa diretti in zona per soccorrere la piccola rimasta incastrata con la testa in una ringhiera del balcone della sua abitazione.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la piccola stesse giocando in casa quando, per motivi ancora da accertare, sia sia sporta dal balcone, infilando la testa tra le sbarre della ringhiera non riuscendo più ad uscirne fuori. A quel punto è scattato l’allarme da parte dei genitori che hanno allertato i vigili. Per fortuna la bimba, a parte il grosso spavento, non ha riportato nessuna ferita ed è stata prontamente liberata.