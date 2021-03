PAURA IN VIA ROMA. Inseguimento e sparatoria dopo il furto in appartamento. E’ caccia all’uomo

CANCELLO ARNONE – Inseguimento e sparatoria a Cancello Arnone questa sera poco dopo le 18.

I carabinieri hanno sorpreso dei ladri rubare in un appartamento di via Roma. Alla vista degli uomini in divisa i malviventi sono fuggiti a bordo di una Seat Leon nera con i vetri oscurati e munita di un lampeggiante delle forze dell’ordine.

A quel punto è scattato l’inseguimento dei militari che hanno sparato anche un colpo di pistola in aria per intimare l’alt alla banda la cui fuga però è continuata fino a via Pagliuca in direzione Pescopagano. In quella zona hanno fatto perdere le loro tracce. Ora è caccia all’uomo.