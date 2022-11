PAURA NELLA NOTTE Abitazione devastata dalle fiamme, provvidenziale intervento dei pompieri

Le cause che hanno provocato il vasto incendio non sono ancora note, ma per fortuna, provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco. I proprietari non erano in casa.

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO. Poteva trasformarsi in tragedia il rogo che ieri notte ha devastato un’abitazione in via San Marco, a cavallo tra San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico. Le cause che hanno provocato il vasto incendio non sono ancora note, ma per fortuna, provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Gli occupanti della casa, originari di Cancello Scalo, non erano, fortunatamente, presenti nell’abitazione al momento dell’incendio.