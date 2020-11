Paura nella notte: colpi di pistola contro una pizzeria e un centro scommesse

SANT’ARPINO (red.cro.) – Le notti silenziose dovute al coprifuoco sono state scosse da una serie di colpi di pistola. E’ avvenuto martedì sera, ieri, a Sant’Arpino, dove le entrate di due locali commerciali, una pizzeria e una sala scommesse, ovviamente chiuse, viste le disposizioni in materia di contagio covid, sono state colpite da dei proiettili. Nessuna rivendicazione e, per ora, nessun movente rintracciabile in questo attacco a due attività in via De Gasperi. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.