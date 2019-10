PAURA NELLA NOTTE. Mini Coooper travolge auto parcheggiate e un palo della luce

CASAPESENNA – Ieri sera, poco prima delle 22, un 28enne di Casapesenna ha perso il controllo della sua Mini Cooper ed ha urtato due veicoli in sosta, tra cui una fiat Punto, danneggiata dall’impatto. L’auto ha poi terminato la sua corsa contro un palo della luce, abbattendolo. Il fatto è avvenuto lungo via Acquaro in direzione San Cipriano. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e i carabinieri. Il 28enne è stato portato in ospedale. Ha riportato alcune contusioni ed è stato sottoposto ad alcol test.