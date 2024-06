PAURA per 60 famiglie nel Parco Barletta di MADDALONI. Fiamme alte e residenti evacuati

Intervento dei vigili del fuoco.

MADDALONI. Un grosso incendio ha avvolto, nel primo pomeriggio di oggi, alcuni edifici del Parco Barletta di Maddaloni, a pochi passi dalla clinica San Michele.

Gli abitanti sono stati costretti ad evacuare l’area. Sembra che le fiamme siano partite da un’auto elettrica che era parcheggiata in un garage. Dai garage, poi, il rogo si è propagato al livello superiore e ha colpito soprattutto le abitazioni al piano rialzato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i residenti (60 le famiglie che abitano nel Parco Barletta). Tanta paura, dunque, mentre fondamentale si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il fuoco.