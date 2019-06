Paura al passaggio a livello. 46enne tenta il suicidio. Salvato dai carabinieri

CASERTA – (red.cro.) Momenti di paura intorno alle 14 nella zona della stazione di Caserta. Un uomo, S.S., casertano, di 46 anni, infatti, si è allontanato dall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano ed ha tentato il suicidio lanciandosi sotto un treno, all’altezza del passaggio a livello di via Unità Italiana.

Il suo passeggiare sui binari non è sfuggito ad alcuni cittadini che hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia della Radiomobile di Caserta. I due uomini dell’Arma si sono avviati sui binari, rintracciando il 46enne a circa 200 metri di distanza dal passaggio a livello, proprio nel momento in cui era in arrivo un convoglio ferroviario riuscendo, giusto in tempo, ad agguantarlo: l’uomo stava per uccidersi.

Per fortuna i militari hanno evitato il peggio. I carabinieri hanno riportato qualche graffio dovuto alla caduta sulla massicciata ferroviaria, nel momento in cui hanno afferrato il casertano 46enne, che è stato poi accompagnato ad Aversa, data la fragilità della sua condizione psicologica.