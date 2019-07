PAURA SULL’APPIA. Incendio in un appartamento vicino al Mc Donald’s

SAN PRISCO (red. cro.) – Attimi di panico nella tarda serata di ieri, 7 luglio, sulla Nazionale Appia. E’ divampato un incendio in un appartamento nei pressi del Mc Donald’s.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno avvolto un materasso presente nella casa. Fortunatamente nessun occupante ha riportato ferite.



Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia e i sanitari del 118.