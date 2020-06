Paziente guarita torna positiva al CORONAVIRUS. “E’ in ospedale”

SUCCIVO – A Succivo si è verificato un “contagio di ritorno” per una donna che era stata curata e dichiarata clinicamente guarita dal coronavirus. il sindaco Gianni Colella ha informato la cittadinanza: “Ci è appena stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl che un tampone effettuato a carico di una nostra concittadina (già risultata positiva, poi guarita), ora in ricovero ospedaliero, è risultato positivo. La nostra concittadina è costantemente monitorata. Vi chiediamo di rispettare la privacy delle persone coinvolte, di non diffondere notizie non vere e di attendere le comunicazioni ufficiali”.