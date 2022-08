PAZZESCA TRAGEDIA. Bimba di 7 anni muore schiacciata da una statua

NAPOLI – Ci sono tragedie che non hanno un senso ancor di più di quanto già di per sé non lo posseggano fatti che comunque appartengono al catalogo delle fatalità.

Morire a 7 anni a causa di una statua che, per motivi ancora non chiari si è staccata dalla struttura a cui era incardinata per motivi non ancora chiari nel giardino dell’albergo di Monaco di Baviera, in Germania, in cui Lavinia Trematerra , insieme ai suoi due genitori avvocati molto conosciuti a Napoli, stava trascorrendo un periodo di vacanza. Sul posto è accorsa immediatamente la polizia tedesca e i mezzi di soccorso sanitario. Purtroppo, perla piccola Lavinia non c’è stato nulla da fare. Ore le autorità bavaresi dovranno procedere ad un esame autoptico sulla salma e inoltre, si proverà a capire, nelle prossime settimane, se dall’indagine emergeranno delle responsabilità a carico di chi doveva magari sorvegliare e gestire quella maledetta statua, affinché non diventasse un’arma letale, così com’è, purtroppo, diventata.

Inutile dire che dei social sono arrivati centinaia forse migliaia di messaggi di solidarietà per i due genitori, straziati dal dolore e che ora aspettano di portare con loro a Napoli la bimba. Al momento, ovviamente, non si conosce ancora, né la data, né il luogo dei funerali.