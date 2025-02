PAZZESCO. Asl di Caserta sotto agli standard del Congo. Ferri delle sale operatorie dell’ospedale di Sessa a spasso in auto per disinfettarli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Questo perché al San Rocco si è rotta un’autoclave e Blasotti il suo direttore sanitario e quello ospedaliero non l’aggiustano mentre milioni e milioni di euro vengono buttati nella mangiatoia suina degli incarichi professionali esterni e in altre porcherie del genere

SESSA AURUNCA / CASERTA – L’ospedale di Sessa Aurunca è nel caos a causa di un guasto all’autoclave, l’apparecchiatura necessaria per la sterilizzazione dei ferri chirurgici. Da circa dieci giorni, l’ospedale si trova nell’impossibilità di garantire la sterilizzazione dei presidi sanitari – i cosiddetti «ferri» – creando le basi per mettere a rischio la sicurezza dei pazienti e una situazione di grave disagio per il personale sanitario.

Nonostante

la rottura dell’autoclave, l’ospedale ha continuato a eseguire interventi chirurgici di routine, non limitandosi quindi alle sole urgenze. Questo senza però cosa ha comportato e comporta in questi giorni e settimane? Gli infermieri sono stati costretti a trasferire i ferri chirurgici da sterilizzare presso altri ospedali della zona, come Marcianise e Piedimonte Matese, utilizzando una Fiat Panda e un autista. Si tratta di trasferte rischiose e irregolari.Infatti, le trasferte effettuate senza alcuna disposizione ufficiale da parte della Direzione sanitaria e nemmeno della caposala reparto chirurgia espongono gli infermieri a gravi rischi. Il trasporto di materiale sanitario delicato in un’auto non attrezzata, senza dispositivi di protezione individuale (DPI) e senza bolla di accompagnamento, rappresenta in taluni casi una violazione delle norme di sicurezza e un potenziale pericolo per la salute pubblica.Che dire poi delle sale operatorie sguarnite e tempi di intervento prolungati? Durante le trasferte, le sale operatorie rimangono sguarnite del personale necessario, mettendo a rischio la tempestività degli interventi in caso di emergenze. In situazioni critiche, come incidenti stradali con feriti gravi, l’ospedale è costretto a richiamare il personale reperibile, con conseguente allungamento dei tempi di intervento e aumento dei costi.La mancanza di documentazione ufficiale sulle trasferte e la mancata fornitura di DPI agli infermieri (per i quali questa mansione non è prevista nemmeno contrattualmente) espongono il personale a gravi rischi legali e sanitari. In caso di controlli o incidenti, gli infermieri potrebbero essere ritenuti responsabili del trasporto irregolare di materiale sanitario. Tra l’altro questo continuo entrare ed uscire dagli ambienti sterili delle sale chirurgiche rimane un aspetto che dovrebbe far riflettere attentamente i diretti responsabili in sede locale oltre che la Asl casertana.Dunque, la situazione all’ospedale di Sessa Aurunca richiede un intervento urgente da parte delle autorità sanitarie competenti. È necessario ripristinare al più presto l’autoclave o adottare soluzioni alternative per garantire la sterilizzazione dei ferri chirurgici in loco. Inoltre, è fondamentale regolarizzare le procedure di trasporto e fornire al personale sanitario le necessarie tutele.