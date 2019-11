PD. Anche se non interessa a nessuno, vi diciamo che il segretario provinciale EMIDDIO CIMMINO SI E’ DIMESSO (forse)

Caserta – Stando a quello che abbiamo ascoltato, sembra che Emiddio Cimmino abbia rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario provinciale del PD.

Ripetiamo, pare, perché con questi qua, con i Democrats casertani è meglio non dare nulla per scontato. Su quello che abbiamo ascoltato sull’intervento che Cimmino ha tenuto, riteniamo, in una riunione della direzione provinciale, vi esporremo qualche piccola con domani, perché adesso è tardi e figuriamoci se facciamo notte per lavorare su un articolo sul PD di Caserta e su Cimmino, che riscuote una cifra d’interesse inferiore a quella di un documentario di Focus sulla vita dei gamberi e delle triglie.

Insomma, abbiamo ascoltato l’intervento di cammino e anche qualche incursione collaterale di qualche altro partecipante all riunione. In passato ci saremmo messi pure a scrivere perché eravamo tanti coglioni (un po’ lo siamo rimasti, però) da ritenere che queste fossero notizie importanti.

Ai pochi appassionati alla materia, diamo l’appuntamento a domani, anticipandovi solo che le dimissioni di Cimmino le darebbe perché sarebbe saltato quell’accordo unitario tra l’area di Graziano e quella di Oliviero da cui saltò fuori il suo nome. Toppo bello, Emiddio: candidamente sembra stupirsi, come se niente giustificasse la rottura di quell’accordo.

Un’amabile faccia di bronzo.