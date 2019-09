MALTEMPO. Pendolari bloccati nelle stazioni. Treni fermi, ritardi fino a 70 minuti

CASERTA – Pendolari in difficoltà stamattina. Sulla tratta Capua-Napoli via Cancello si segnalano ritardi fino ad un’ora e mezza con alcune stazioni letteralmente paralizzate in attesa dell’arrivo dei convogli. Furiosi i viaggiatori della tratta che copre comuni importanti come Capua, Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Maddaloni e Cancello. Problemi anche sull’altra tratta quella utilizzata dagli utenti di Marcianise e dell’agro aversano.

Dalle 4 è inoltre sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Un violento nubifragio che si e’ abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi con erosione della massicciata e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni causando problemi su tutto l’asse regionale. Sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire quanto prima il ripristino della circolazione.