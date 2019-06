PAURA IN TRENO. Pendolari di MONDRAGONE bloccati sotto il sole cocente. Passeggera si sente male e…

MONDRAGONE/FALCIANO/CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – Lunga odissea in questo week-end per i pendolari del Litorale Domizio bloccati dal primo pomeriggio di oggi alla stazione di Latina. Passeggeri diretti a Mondragone, Carinola, Falciano, Sessa Aurunca, che ogni giorno devono fare i conti con ritardi e soppressioni di treni, come accaduto ancora in questo fine settimana dove le temperature hanno superato i 35 gradi. A causa di un guasto al treno 2399 in partenza da Roma e diretto a Napoli, i passeggeri in attesa alla stazione di Latina, sono stati trasbordati su un IC diretto a Reggio Calabria ma fermo a causa di un malore che ha colpito una passeggera.