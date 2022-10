Per il Consiglio di Stato inammissibile l’ennesimo ricorso di Stellato: Maria Luigia Iodice è e resta consigliere regionale

Il candidato alle elezioni regionali si è visto bocciare il ricorso per revocazione della sentenza emessa a febbraio del 2022 proprio dallo stesso Consiglio di Stato.

CASERTA Stavolta Steve Stellato dovrà, davvero, mettersi l’anima in pace. Il Consiglio di Stato ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal politico di Bellona nella infinita battaglia intrapresa per entrare in consiglio regionale e che lo ha visto contrapposto a Maria Luigia Iodice.

Dopo la prima sentenza emessa dal Tar Campania nel gennaio 2021 (che bocciò il ricorso di Stellato che contestava il risultato delle elezioni regionali) e l’ulteriore sentenza del Consiglio di Stato a febbraio scorso, Stellato ha successivamente impugnato per revocazione proprio quest’ultimo provvedimento.

Dunque, Maria Luigia Iodice è e resta consigliere regionale di Noi Campani.

Il politico bellonese lamentava, invece, l’indebita attribuzione alla Iodice di svariate preferenze e per la mancata assegnazione alla sua persona di altre preferenze, denunciando in via subordinata, a carico di alcuni verbali sezionali dei Comuni di Marcianise, Portico, Recale, San Pietro Infine e Caserta ed a carico del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una serie di irregolarità inerenti al riepilogo dei voti di preferenza e dei voti di lista con riguardo alla lista “Noi Campani con De Luca”, irregolarità capaci, a suo avviso, di compromettere la genuinità del voto e da rendere doveroso il rifacimento delle operazioni elettorali regionali nelle sezioni oggetto di contestazione.