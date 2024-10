Percuote e minaccia la compagna, lo arrestano e poi lo scarcerano con il divieto di avvicinamento

Hanno operato i carabinieri intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che hanno assistito alle scene di violenza

CASTEL VOLTURNO – Divieto di avvicinamento per D.D.A., 33enne di Castel Volturno, arrestato lo scorso 7 settembre per maltrattamenti ai danni della sua compagna 23enne. E’ quanto stabilito dall’ottava sezione del tribunale del Riesame di Napoli che ha accolto l’istanza del difensore dell’uomo, l’avvocato Cristian Aniello, ordinato l’ annullamento della misura cautelare in carcere, in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia e disposto il divieto di avvicinamento in ordine alle lesioni.

Il 33enne fu arrestato dai carabinieri di Mondragone, il mese scorso, intervenuti presso la abitazione su segnalazione di alcuni passanti che, nel cuore della notte, avevano visto una donna avere una discussione accesa con un uomo. Condotte per le quali il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto la sua permanenza in regime di custodia in carcere per maltrattamenti.