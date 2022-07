Perde il controllo della moto e si schianta. Folle corsa in ospedale per un giovane centauro

L’ambulanza è giunta sul posto in codice rosso: le condizioni del ragazzo sulle prime sembravano gravi ma, pare, che abbia riportato solo la frattura di un braccio

ROCCA D’EVANDRO Ha perso il controllo della moto e si è schiantato. Incidente stradale per un ragazzo nel pomeriggio di oggi, in via Santa Maria di Mortola, vicino alla SS 430, nel Comune di Rocca d’Evandro. L’ambulanza giunta sul posto in codice rosso, ha trasportato il giovane all’ospedale di Piedimonte Matese. Le sue condizioni sulle prime sembravano gravi, fortunatamente, però, il centauro sembra avere riportato solo una frattura al braccio.