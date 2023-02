Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato, 45enne in ospedale

L’incidente è avvenuto ieri sera ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’ambulanza del 118 ha trasportato la donna al pronto soccorso.

ROCCA D’EVANDRO Ha perso il controllo della sua vettura ed è finita fuori strada. L’incidente è accaduto ieri sera ed a finire in ospedale è stata la conducente dell’auto, di 45 anni. Sono stati i passanti ad allertare il 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento di Teano. Il sinistro si è verificato in via Gesso Bianco e l’auto della donna è finita in un fossato. Fortunatamente per lei, sembra che le ferite siano di lieve entità.