Perde il controllo dell’auto e si ribalta: Lorenzo muore dopo due giorni di agonia

Il tragico incidente domenica mattina

SPARANISE – Dolore per la comunità di Sparanise. Si è spento Lorenzo Abate, 79 anni, vittima domenica mattina di un tragico incidente, alla guida della sua auto, in via Capodimonte.

Lorenzo lascia la moglie Rita Fanti, i figli ed i parenti tutti affranti dal dolore.

I funerali saranno celebrati domani, 22 novembre, alle 15,30 nella chiesa Madre di Sparanise