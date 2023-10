Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro di un’abitazione: conducente intrappolato tra le lamiere

E’ stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco per liberare l’uomo

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) Brutto incidente stradale avvenuto in via Leopardi a Teverola, dove un giovane a bordo di una Ford Fiesta, ha perso il controllo finendo con lo schiantarsi contro un muro di cinta di un’abitazione. Sul posto I vigili del fuoco per estrarre l’automobilista e mettere in sicurezza l’abitazione. Il conducente è stato trasporto in ospedale ad Aversa, non sarebbe in pericolo di vita.