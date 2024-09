Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce: 35enne ferito

L’incidente questa mattina all’alba in via San Pasquale a confine tra due Comuni

CAPODRISE/MARCIANISE – Incidente all’alba in via San Pasquale a confine tra il comune di Capodrise e quello di Marcianise. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Peugeot, un 35enne, ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione.

Il botto ha fatto svegliare di soprassalto alcuni residenti della zona. Soccorso dai sanitari del 118 e affidato alle cure dei medici del vicino nosocomio per un lieve trauma cranico e contusioni.