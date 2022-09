Da chiarire la dinamica

SAN PRISCO – Incidente, questa notte, lungo la Nazionale Appia a San Prisco. Per cause ancora in fase di accertamento un giovane, 18 anni, in sella a uno scooter ne ha perso il controllo andando a finire contro un’auto, un Fiat 500, parcheggiata in strada di fronte al McDonald’s. Prontamente soccorso dai sanitari giunti sul posto รจ stato trasportato all’ospedale di Marcianise. Avrebbe riportato lievi traumi e qualche contusione.