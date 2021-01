ALIFE – Paura per una 82enne di Alife coinvolta, poche ore fa, in uno spaventoso incidente dalla quale, per fortuna, è uscita incolume.

La donna, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalle copiose piogge di queste ore, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava finendo nel fossato che costeggia la strada periferica del paese che stava percorrendo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Alife.