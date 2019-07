Perseguitata e maltratta dall’ex fidanzato: in manette 25enne

CASERTA (red.cro.) – A Bassiano, in provincia di Latina, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 25enne nato in Egitto e residente in provincia di Caserta per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina, 8 luglio, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Napoli.

L’uomo era già stato sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento alla convivente perché, nonostante le prescrizione, continuava a maltrattarla. Ora a suo carico è scattato l’arresto con il trasferimento nel carcere di Latina.