Pesca di frodo nel lago Matese. I carabinieri sorprendono 2 bracconieri ittici

VAIRANO PATENORA/CASTELLO DEL MATESE – Un’importante operazione di contrasto

al bracconaggio ittico è stata conseguita dai Carabinieri.



L’attività è scaturita da una segnalazione pervenuta alla Stazione CarabinieriForestale di Vairano Patenora con la quale si denunciava l’esercizio di pesca di frodoin atto nel Lago Matese alla località “Vollanito” del comune di Castello del Matese .Immediatamente i predetti militari si concertavano con la Compagnia Carabinieri diPiedimonte Matese, competente per territorio, e si portavano nella zona unitamente ad unapattuglia della locale Stazione Carabinieri Territoriale di San Gregorio Matese .Giunti sul posto sorprendevano due soggetti di nazionalità estera (Romania) mentreesercitavano attività di bracconaggio ittico mediante l’ausilio di una rete da pesca in nyloncalata in acqua lunga 200 metri circa ed alta metri 1, in parte mimetizzata tra lavegetazione spontanea del lago.I due soggetti avevano già catturato 11 esemplari di pesci della specie persico reale (percafluviatilis) e che avevano già provveduto a sviscerare per meglio conservarli.Ai due soggetti è stata immediatamente sequestrata e sottoposta a confisca sia l’attrezzaturautilizzata per la pesca di frodo quale attrezzo vietato, sia il pescato che è statoimmediatamente distrutto, oltre ad elevargli sanzioni amministrative per circa 4300 eurocomplessivi.I predetti saranno anche segnalati all’Autorità Giudiziaria per esercizio di attività di pescadi frodo all’interno di un’area protetta (Parco Regionale del Matese), nonché dichiarata Sitodi Importanza Comunitaria “SIC Matese Casertano”, a mezzo della quale distruggevano ocomunque deterioravano, compromettendo lo stato di conservazione dell’habitat lacustrepredetto, nonché perché con la condotta illecita posta in essere catturavano, uccidevano edanneggiavano le specie animali ivi presenti.