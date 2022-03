Pestarono un 13enne davanti al bar, nei guai 13 componenti della baby gang

I piccoli criminali sono stati denunciati alla procura della Repubblica per i minorenni di Napoli per minacce e lesioni aggravate. Incastrati dalle telecamere di sorveglianza

CAPODRISE E’ accaduto lo scorso 19 marzo in via Dante, nei pressi del Green bar di Capodrise ed ora la baby gang è stata incastrata grazie alle telecamere di sorveglianza e alla testimonianza della vittima. Nei guai sono finiti in 13, componenti della baby gang di Marcianise. I giovani criminali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli per minacce e lesioni aggravate. La gang si è resa responsabile dell’aggressione ad un 13enne di Capodrise.