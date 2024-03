Pestato a sangue e sequestrato un 18enne. Revocato l’arresto per due ventenni

MACERATA CAMPANIA/MARCIANISE – Il gip Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Saverio Padovano, 25 anni, di Marcianise, e Mattia Larino, 23enne.

Revocata anche la misura del divieto dimora in provincia di Caserta risposta nei confronti di Domenico Piccirillo, 21 anni.

È stata accolta, quindi, l’istanza presentata dagli avvocati difensori, i legali Giuseppe Foglia, Luca Viggiano e Antonio Simoncelli.

I tre sono accusati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, assieme al 19enne Leonardo Marino, di violenza privata e sequestro ai danni di un ragazzo diciottenne, trascinato per i capelli in auto e poi abbandonato sul ciglio della strada. Azione violenta messa in atto nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio del 2023 a Macerata Campania.