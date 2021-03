Piazze di spaccio: affari da 400mila euro, 29 condanne

ORTA DI ATELLA – Arrivano 29 condanne nel processo con abbreviato per le piazze di spaccio gestite dalla famiglia Milone ed attive tra l’agro aversano – tra Aversa, Orta, Succivo, Cesa e Sant’Arpino – e Marcianise.

Il giudice ha inflitto 4 anni e 4 mesi per Elisabetta Andreozzi, 26 anni di Aversa; 7 anni e 6 mesi per Carmela Barbato, 24 anni di Aversa; 8 anni e 2 mesi per Enza Bencivenga, 45enne di Cesa; 5 anni per Paolo Bencivenga, 23 anni di Orta di Atella; 2 anni e 1 mese per Pasquale Cecere, 26enne di Grumo Nevano; 7 anni e 5 mesi per Andrea Chiacchio, 36enne di Orta di Atella; 4 anni e 10 mesi per Marco Corona Caiazzo, 38enne di Afragola; 8 anni e 2 mesi per Salvatore Costanzo, 26enne di Frattamaggiore; 8 anni e 6 mesi per Gennaro Di Maio, 34enne di Succivo; 9 anni e 6 mesi per Armando Ferriero, 38enne di Cesa; 14 anni e 4 mesi per Eugenio Indaco, 32enne di Succivo; 8 anni per Benito Iuliano, 28enne di Orta di Atella; 7 anni e 9 mesi per Francesca Iuliano, 49enne di Orta di Atella; 4 anni e 1 per Nunzia Laurenza, 46enne di Marcianise; 2 anni e 2 mesi per Anna Marino, 28 anni di Aversa; 11 anni e 6 mesi per Cristina Marino, 33enne di Succivo; 9 anni e 6 mesi per Angelina Milone, 47enne di Cesa; 7 anni e 8 mesi per Anna Milone, 27enne di Orta di Atella; 11 anni e 5 mesi per Antonio Milone, 26enne di Orta di Atella; 8 anni per Giovanni Milone, 45enne di Orta di Atella; 3 anni e 8 mesi per Massimiliano Milone, 43enne di Orta di Atella; 11 anni per Michele Milone, 48enne di Orta di Atella; 11 anni e 2 mesi per Nicola Milone, di Orta di Atella; 9 anni per Salvatore Natale, 29enne di Sant’Arpino; 4 anni e 8 mesi per Palma Ricci, 36enne di Afragola; 8 anni e 2 mesi per Raffaele Rossetti, 45enne di Marcianise; 8 anni e 3 mesi per Fabio Russo, 29enne di Capua; 3 anni per Vincenzo Salernitano, 54enne di Gricignano d’Aversa; 7 anni e 5 mesi per Salvatore Vozza, 31enne di Orta di Atella. Le indagini hanno svelato l’esistenza di un sodalizio, operante nell’area marcianisana ed atellana, dedito al traffico e spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Per gli inquirenti il giro di affari del gruppo è quantificabile in circa 400.000 euro.