Picchiarono un carabiniere libero dal servizio a colpi di spranga, due arresti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato Giuseppe V. pregiudicato, sui 30 anni e Valerio D.G. 25 anni. Sono residenti nel rione Sant’Andrea e Sant’Erasmo.

I due sono accusati di lesioni, minacce e porto abusivo d’arma, per aver circondato e picchiato un carabiniere libero dal servizio lo scorso 27 marzo. Si tratta di un maresciallo 46enne che era sceso dall’auto per andare ad effettuare un prelievo al bancomat. Dopo una discussione per motivi di viabilità, avvenuta nei pressi del Duomo, partì la rissa. Il militare riportò una doppia frattura ad un braccio.