PIEDIMONTE MATESE – Brutto incidente in mattinata in via Vecchia a Piedimonte Matese. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone in sella ad una moto e un’Audi.

Ad avere la peggio sono stati i due centauri i quali sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Piedimonte Matese.

Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che stanno indagando sulla dinamica dello schianto.