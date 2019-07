PIEDIMONTE MATESE. Svelato il mistero: i carabinieri hanno chiesto formalmente al comune i documenti sulla tabaccheria del fratello del consigliere comunale Mauro Martino

PIEDIMONTE MATESE – (g.g.) L’autorità giudiziaria, leggasi la procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e insieme ad essa, i carabinieri forestali della stazione di Piedimonte Matese, nutrono, diciamo così, per eleganza e doveroso garantismo, qualche perplessità sul fatto che l’immobile che ospita la tabaccheria, sita in via Caso, sia gravato di qualche irregolarità relativa alla titolarità del titolo autorizzativo, sia relativamente all’immobile in quanto tale, sia alla possibilità, ampiamente esercitata al momento, di insediarvi una tabaccheria.

Ieri sera, abbiamo pubblicato per qualche minuto, la notizia in cui parlavamo di un possibile sequestro di atti, avvenuto presso il comune di Piedimonte Matese.

Abbiamo deciso di sospendere quella pubblicazione, perchè CasertaCe non ha nel suo dna, soprattutto quando si tratta di notizie di questo genere, che devono garantire pienamente in primo luogo, i destinatari di un’azione investigativa di polizia giudiziaria, l’esposizione approssimativa e farraginosa dei fatti.

Necessitava quella notizia un serio supplemento di verifica, e stamattina abbiamo completato il lavoro, acquisendo informazioni, a nostro avviso, indiscutibili ed incontestabili sulla richiesta, formulata dagli appena citati carabinieri forestali della stazione di Piedimonte, agli uffici del comune, di fornire tutta la documentazione riguardante quella tabaccheria.

Inutile dire che l’argomento, a Piedimonte Matese sta facendo discutere, perchè questo è reso più intrigante dal fatto che sotto osservazione è finita la tabaccheria del fratello del consigliere comunale Mauro Martino.

Detto questo, altro non si deve aggiungere. Una richiesta di documenti può significare molto, ma può anche non significare nulla. Al momento, infatti, la tabaccheria di Fabio Martino è regolarmente aperta, con il pieno diritto di esserlo.