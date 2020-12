Riciclaggio e false compravendite immobiliari: finiscono sotto processo Pasquale Pirolo e un maresciallo dei carabinieri casertano

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gv) – Giudizio immediato per due casertani coinvolti nell’operazione ‘Dirty Glass’ fissato per il 9 febbraio 2021 e da celebrare al tribunale di Roma.

Michele Lettieri Carfora, casertano ex comandante della stazione di Sezze, e il noto imprenditore Pasquale Pirolo, nato a Curti nel 1949 e condannato tra l’altro per il reato di cui al 416 bis poiché contiguo a clan camorristici. insieme ad altri 9 imputati dovranno rispondere delle accuse di estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazioni di segreto d’ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d’asta, sequestro di persona e detenzione e porto d’armi da fuoco oltre a reati in materia tributaria.

I pubblici ministeri Claudio De Lazzaro, Luigia Spinelli e Barbara Zuin, titolari dell’indagine per la Dda, hanno chiesto ed ottenuto che si vada direttamente a processo per tutti i soggetti coinvolti.