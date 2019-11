SAN FELICE A CANCELLO – Ieri sera, venerdì, appena prima della chiusura, un uomo armato è entrato nel supermercato Eurospin di via Napoli.

La rapina si è consumata in pochi minuti: la cassiera, minacciata con una pistola alla testa, non ha potuto far altro che consegnare al malvivente l’incasso della giornata.

Il rapinatore ha poi raggiunto il complice che lo stava attendendo e insieme sono riusciti a scappare.

Sul caso ora indagano i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni.