Pizza Expo 2019. Antonello Lacustika trascina il pubblico con un grande repertorio

CASERTA (tp) – Il giardino di Maria Carolina attiguo alla Reggia di Caserta anche quest’anno per la quarta edizione sta ospitando la manifestazione gastronomica pizza Expo 2019 Food Made in Sud, che per 5 giorni (3 luglio al 7 luglio) sta animando l’atmosfera casertana con numerose attività ed iniziative.

Ad arricchire il palinsesto gli organizzatori hanno invitato diversi artisti come Enzo Avitabile, Franco Ricciardi e Federico Salvatore che hanno saputo dominare la scena. Tra i nomi anche quello del cantante Antonello Lakustica che ha incantato il pubblico con il suo intenso repertorio fatto di cover ed inediti e oltre un’ora di musica coinvolgente che ha fatto ballare circa diecimila persone intervenute.

Un vero e proprio show in cui Antonello ha esordito inizialmente sul palco da solista punto nella seconda parte invece la sua band formata da Guido della Gatta (chitarrista Sanremo Rai) Davide De Blasio (chitarrista professionista) Giusy Franzese (virtuosissima bassista) ed in fine alla batteria il piccolo Andrea Farina (di soli 13 anni, ma già un fenomeno. Una standing ovation durante la riproposizione del brano “Il tempo di morire” di Battisti, con la voce calda e profonda di Antonello che ha decisamente segnato uno dei momenti più romantici della serata.