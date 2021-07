CAPODRISE – Saranno celebrati oggi alle 14,00, nella chiesa si Santo Stefano in Baia e Latina i funerali di Domenico Pisciottaro, 44 anni, deceduto a seguito di un malore sopraggiunto nel sonno durante la notte. Domenico, titolare della pizzeria Rustico Express sita in via Matteotti a Capodrise, lascia affranti dal dolore la moglie Teresa Di Cerbo, i figli e i parenti tutti.