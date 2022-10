Pizzeria chiude i battenti dopo le segnalazioni dei vicini: “Serate troppo rumorose”

CASAGIOVE – La pizzeria Complesso Metro di via della Libertà a Casagiove chiude i battenti. Lo ha annunciato il titolare. Diverse le segnalazioni per delle serate considerate da alcuni residenti della zona troppo rumorose. Ecco il post: “Si avvisa la gentile clientela che, fino a data da destinarsi, ci troviamo costretti a sospendere la nostra attività, ma vi assicuriamo che faremo di tutto perché questa situazione sia temporanea e duri il meno possibile! Purtroppo una serie di vicissitudini burocratiche non imputabili alla nostra gestione e grazie anche al supporto inesauribile del nostro bene amato vicinato, ci hanno portato a questa situazione. Forse gli anni dei lockdown rinchiusi in casa non hanno insegnato nulla, dicevano che ne saremmo usciti migliori, ma per alcune persone non è stato altro che l’occasione per riempire di livore e cattiveria la propria anima, riversando sul prossimo il loro malessere!”

“Dal Giugno 2020 in cui è iniziata la nostra gestione, è cominciata una continua ed estenuante azione vessatoria verso la nostra attività da parte di tanti (per fortuna non tutti) “vicini di casa”, per qualunque tipo di attività/servizio/miglioria che abbiamo provato a mettere in atto in questi anni, vuoi per serate di musica balli e karaoke, a dir loro fastidiosa (ma dei tanti controlli delle forze dell’ordine é stato solo rilevato che gli “allarmi” denunciati erano solo procurati?!), vuoi per l’abbellimento di aree verdi di nostra pertinenza, arrivando denunce ovviamente anonime e prive di fondamento, da persone che forse dovrebbero vedersene bene dal farle (considerando gli abusi presenti sulle loro di pertinenze). Ne potremmo fare tanti altri di esempi!”

“Personalmente, siamo sempre andati avanti, convinti che chi lavora onestamente non si debba far intimorire da niente e da nessuno! Ci siamo confrontati con Vigili Urbani, Polizia di Stato, Carabinieri, che ringraziamo, i quali nelle more delle loro verifiche, non hanno mai mancato di darci supporto convenendo che le accuse contestateci, spesso se non sempre, erano esagerate e prive di fondamento! Ad ogni modo, nonostante siano stati rilevati presunti problemi risalenti a molti anni fa (ma prima di noi? Questi problemi non c’erano, ci chiediamo?), antecedenti la nostra gestione, restiamo fiduciosi nelle istituzioni e che la giustizia faccia il proprio corso, ad onore della verità e della trasparenza delle nostre azioni, ad onore dei nostri dipendenti e delle loro famiglie, ancor prima delle nostre, che adesso si trovano catapultate in questa situazione fuori dal nostro controllo! A voi tutti clienti e tanti ormai amici, va il nostro più grande grazie per avere sempre creduto in noi e per continuare a farlo negli anni! Grazie da Nicola, Milly, Tony, Milena e Luigi. Arrivederci a presto!”