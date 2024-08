Podismo, domenica al via «Corri per Sant’Agostino» a Santa Maria Capua Vetere.

Due gare in programma: atleti delle società sportive e famiglie unite dalla passione per la corsa.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Pietro De Biasio) – Riflettori accesi sulla prima edizione della corsa «Corri per Sant’Agostino». Nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono Sant’Agostino, domenica 1° settembre, Santa Maria Capua Vetere si prepara ad accogliere la prima edizione della corsa su strada organizzata dall’Asd «Sant’Agostino» in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti e la Federazione Italiana Camminatori Sportivi, il C.R. ASI e con il patrocinio del Comune di Santa Maria Capua Vetere. I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in via del Lavoro, nei pressi della Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino.

La manifestazione prevede due partenze: una dedicata agli atleti delle società sportive e l’altra aperta a tutti, cittadini, ragazzi e famiglie, per promuovere la partecipazione e il gusto della corsa. Le iscrizioni sono disponibili online. Gli sportivi appartenenti alle società sportive devono registrarsi attraverso il sito www.cronometrogara.it, mentre per la passeggiata è possibile iscriversi tramite il modulo disponibile QUI. La «Corri per Sant’Agostino» si inserisce nella tradizione della Passeggiata Podistica, che si è tenuta con successo nel settembre 2023. Quest’anno, però l’evento si arricchisce con una competizione cronometrata di 10 km, parte del «Circuito Podistico Amatoriale Campania Felix 2024» del Comitato Regionale Campania dell’ASI.

L’obiettivo è non solo promuovere l’attività fisica ma anche celebrare la comunità e il legame con la tradizione locale. Con il punto di partenza e arrivo situato in via del Lavoro, i partecipanti potranno godere di un percorso immerso nel cuore del rione Sant’Agostino. Durante il percorso, tutto pianeggiante e cittadino, i podisti ammireranno anche le bellezze storiche della città come l’Arco Adriano, l’Anfiteatro Campano, il Teatro Garibaldi e il Duomo di S. Maria Maggiore. Che si tratti di atleti esperti o semplici appassionati di sport, «Corri per Sant’Agostino» è un’occasione imperdibile per vivere una giornata all’insegna del benessere e della partecipazione per unire sport e tradizione.