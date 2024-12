Podismo. L’8 dicembre torna la «Corri Teverola» tra sport, amicizia e divertimento

Domenica la quarta edizione della corsa su strada di 10km promossa dall’Asd Atletica Teverola sotto l’egida dell’A.S.C. Associazioni Sportive Confederate.

TEVEROLA (Pietro De Biasio) – «Non importa quanto sia difficile il percorso, ogni passo avanti è un passo verso la tua vittoria. Mantieni la forza, coltiva la determinazione e punta sempre alla tua meta. La tua medaglia ti aspetta». Con questo slogan, la 4ª edizione della Corri Teverola si prepara a scendere in strada il prossimo 8 dicembre 2024.

L’Asd Atletica Teverola, presieduta da Paolo Cesaro con il supporto indispensabile di Giovanni Marino, inaugurerà la quarta edizione della gara podistica sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva «Asc Associazioni Sportive Confederate» che ha saputo conquistare un posto di rilievo nel calendario regionale. La gara, che si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteo, prevede un’organizzazione impeccabile con il ritrovo in via Cavour alle ore 7 per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Alle ore 8.45 in via Roma la partenza ufficiale della gara competitiva di 10 km mentre la cerimonia di premiazione è prevista alle ore 11.30. Il tracciato si snoderà lungo le strade di Teverola, completamente chiuso al traffico per garantire sicurezza e comfort a tutti i partecipanti.

La conformazione pianeggiante del percorso è ideale sia per chi cerca di migliorare il proprio personal best, sia per chi vuole vivere l’esperienza senza pressione. Le iscrizioni sono aperte a tesserati Asc, Eps, e Fidal, così come ad atleti non tesserati in possesso di certificato medico per attività agonistica. Lungo il percorso sono previsti due punti di ristoro: il primo al quinto chilometro e il secondo all’arrivo, dove gli atleti potranno recuperare le energie. Saranno inoltre presenti un’ambulanza con personale medico e un servizio di cronometraggio con chip elettronico fornito da «Evodata – Timing & Data Solutions», garanzia di precisione e affidabilità.

La competizione non dimentica la componente agonistica: premi individuali e riconoscimenti a tutti i partecipanti che arriveranno al traguardo. Inoltre, rimborsi in buoni spesa per le prime 10 società classificate con almeno 25 atleti giunti al traguardo. Nella terza edizione del 2023 hanno brillato due grandi protagonisti: Aziz Lakriti, che ha tagliato il traguardo in 32’18”, seguito da Yassine Metraoui (32’54”) e Francesco Di Puoti (33’41”). Tra le donne, la vittoria è andata a Francesca Maniaci, con un tempo di 37’39”, davanti a Teresa Stellato (40’12”) e Annamaria Capasso (40’29”).

Questi risultati testimoniano il livello tecnico della competizione, che continua ad attirare atleti di alto profilo con la quarta edizione, l’obiettivo è di superare i già eccellenti numeri del 2023, portando ancora più entusiasmo e partecipazione nelle strade di Teverola. Oltre alla gara, infine, la Corri Teverola non dimentica i valori della partecipazione e del fair play: ogni atleta porterà a casa una medaglia come ricordo dell’evento. Grazie al prezioso supporto degli sponsor locali e all’instancabile impegno dell’Atletica Teverola, la Corri Teverola si conferma un evento imperdibile per tutti gli amanti del podismo. È l’occasione ideale per mettersi alla prova, lasciarsi ispirare dall’energia del gruppo e riscoprire il piacere di muoversi insieme. Runner esperti o alla vostra prima gara, l’8 dicembre vi aspetta: c’è posto per tutti sulla linea di partenza e una medaglia pronta a celebrare la vostra impresa.