Podismo. Yahya Kadiri e Francesca Maniaci coppia regina alla «StraCasale» 2024

Sono stati 977 gli atleti iscritti: 125 nel settore femminile e ben 852 in quello maschile. Obiettivo 1500 iscritti per il 2025.

CASAL DI PRINCIPE (Pietro De Biasio) – Una domenica di sport e adrenalina ha animato le strade di Casal di Principe per la terza edizione della «StraCasale» 2024. Un’edizione da record che ha attirato più di 900 running sotto l’arco di partenza per lo start presso il parco «Don Peppe Diana». In campo maschile, Yahya Kadiri della Carmax Camaldolese ha dominato la gara fermando il cronometro a 29’43” e guadagnandosi il primo posto assoluto.

A seguire, il compagno di squadra Akinou Ali ha conquistato la seconda posizione con un tempo di 31’55”, mentre il terzo posto è andato a Said Boulfaf della Podistica Sammaritana, che ha chiuso in 32’16”. La gara al femminile, ha visto Francesca Maniaci dell’Atletica Marcianise concludere in 37’17” e staccando nettamente le avversarie. Teresa Stellato, anch’essa portacolori dell’Atletica Marcianise, ha raggiunto il traguardo al secondo posto in 38’18”, seguita da Giuseppina Lamula dell’Atletica Teverola, terza con un tempo di 40’03”.

L’evento, curato nei minimi dettagli dall’associazione sportiva dilettantistica «Casale…Si» di Antonio Corvino, è stato caratterizzato da un’organizzazione esemplare. Un percorso interamente blindato e la presenza strategica di numerosi volontari e forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza dei partecipanti, permettendo loro di concentrarsi esclusivamente sulla gara. Il lavoro dei volontari, posizionati in punti chiave del tracciato, è stato decisivo per assicurare un flusso di gara senza intoppi.

Con una partecipazione così alta, la «StraCasale» 2024 ha già iniziato a guardare al futuro. Per l’edizione del 2025, il traguardo è fissato a 1500 iscritti, con l’intento di consolidare l’evento tra le competizioni più attese e partecipate in Campania. In una giornata di sport e passione, Casal di Principe ha dimostrato come, grazie alla sinergia tra organizzazione, atleti e comunità, si possano ottenere risultati straordinari. E la «StraCasale» si conferma non solo come una competizione di alto livello, ma come un’occasione di aggregazione e rinascita per l’intera città, un simbolo di eccellenza e di passione sportiva.