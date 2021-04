POLICLINICO DI CASERTA. La senatrice Giovanna Petrenga (FdI): “La Regione latita”

CASERTA – “Seppur lentamente i lavori per la realizzazione del policlinico di Caserta sono iniziati e tutti ci auguriamo che vengano rispettati i tempi di consegna. Tuttavia, ad oggi, non sappiamo le intenzioni della Regione Campania sui tempi per l’avvio delle necessarie riqualificazioni ambientali delle cave dismesse ed il loro cronoprogramma, cosi’ da consentire, una volta conclusi i lavori dell’importante infrastruttura sanitaria, l’immediata sua apertura, perche’ oramai indefettibile ed urgente per il nostro territorio, non soltanto nell’ambito della ricerca ma anche dal punto di vista sanitario ed ambientale. Pertanto, e’ mia intenzione avviare un confronto sul punto con l’assessore all’ambiente Bonavitacola, investendo del caso, se necessario, sia il ministro dell’Universita’ e della Ricerca, Maria Cristina Messa, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolati ed il ministro della Salute, Roberto Speranza”. Lo dice la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga.