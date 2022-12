Polizia in lutto, muore storico ispettore

I funerali saranno celebrati oggi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto a Santa Maria Capua Vetere. Si è spento Raffaele Merola, 77 anni, per anni in servizio presso il locale Commissariato e presso l’aliquota della Polizia giudiziaria della procura della Repubblica in Tribunale. I funerali saranno celebrati oggi, 22 dicembre, alle 15.30 al Duomo di Santa Maria Capua Vetere. Lascia affranti dal dolore l’amata moglie Argia, gli adorati figli, gli avvocati Giuseppe e Marco, e i parenti tutti affranti dal dolore.