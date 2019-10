Polizia nei bar. Identificate 200 persone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nell’ambito more dei servizi di controllo del territorio effettuati nel trascorso fine settimana dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, sono state identificate circa 200 persone, controllati diversi individui sottoposti a misure cautelari ed elevate 10 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Sino stati controllati, altresì, alcuni esercizi pubblici- bar siti in Santa Maria Capua Vetere in piazza San Francesco ed in via Aldo Moro e controllati i rispettivi avventori.