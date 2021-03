Poliziotti feriti da un 42enne drogato ed in preda ad una crisi

SAN TAMMARO – In via Giovanni Gentile, presso il Parco Nuova Europa, un 42enne assuntore di sostanze stupefacenti e ristretto agli arresti domiciliari, in preda ad una crisi, ha aggredito due volanti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Erano le 18 di domenica quando i poliziotti si sono recati nel Parco per una segnalazione dei condomini, impauriti dall’ira del 42enne, il quale, alla vista degli agenti, li ha colpiti con una tv col tubo catodico e un tavolo.

Ha cercato poi di lanciarsi nel vuoto, dopo aver rotto una finestra della sua casa. Un agente ha afferrato il 42enne ormai in preda a crisi allucinogene, salvandolo. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno somministrato dei farmaci calmanti. Ma non era ancora finita. L’uomo ha poi usato una vecchia lavatrice come ariete, ed ha così colpito anche l’altra pattuglia. Solo dopo vari sedativi, il 42enne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, poi condotto presso il più vicino presidio psichiatrico. I 4 poliziotti sono stati refertati in ospedale a Caserta.