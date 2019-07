AVERSA – E’ scoppiato un incendio, oggi pomeriggio, intorno alle 14, in un appartamento di via Maiuri ad Aversa. Sul posto sono intervenuti due agenti della Polizia di Stato che hanno fatto uscire gli occupanti, tra cui due bambini di 3 e 6 anni, portandoli all’esterno dell’abitazione, mentre il rogo si espandeva. A spegnere le fiamme ci hanno poi pensato i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.