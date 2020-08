Poliziotto di Marcianise salva un uomo e dei bambini in mare. Arrivano i complimenti dal capo del Dap

MARCIANISE – Come raccontato in esclusiva da CasertaCe, è stato davvero un gesto eroico quello compiuto da Giuseppe Cutillo, assistente Capo Coordinatore in servizio presso la Corte Costituzionale, da poco arrivato sul lido di Fermo, nelle Marche, per trascorrere la giornata ferragostiana. Come raccontato da Cutillo, l’uomo è intervenuto per materassino soccorrere un bagnante, anch’egli all’opera per riportare a riva un materassino con a bordo bimbo di 7 anni, la sorellina di 12 e la cuginetta di 13 che erano finiti in una zona dove il mare raggiunge profondità elevate. Mentre gli assistenti della spiaggia avevano difficoltà a raggiungere i bagnanti perché il pattino navigava contro corrente, Cutillo ha raggiunto l’altro uomo che per la fatica aveva perso i sensi.

In queste ore, sono giunti a casa Cutillo i complimenti del sindacato di categoria, che ha chiesto ufficialmente un encomio per il poliziotto, ma anche la chiamata del Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, che lo ha voluto ringraziare per il grande gesto umano.