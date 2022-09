Poliziotto palpeggia due madri dopo l’alt. Poi le proposte hot per evitare le multe

CELLOLE – Sono stati chiesti 9 anni di reclusione per violenza sessuale a carico di Andrea L., il poliziotto di 66 anni, finito sotto processo dopo le denunce presentate da due donne fermate durante dei controlli. L’uomo all’epoca lavorava alla stradale, distaccamento diCellole. Il pm Valentina Santoro ha chiesto la pena per l’agente. Secondo l’accusa nel 2018 il poliziotto avrebbe abusato di due automobiliste davanti ai figli. In un primo episodio fermò una madre senza cintura e con la revisione scaduta. Le fece capire che se che se ci fossero stati incontri in seguito non l’avrebbe multata poi le si avvicinò palpandole il seno e le gambe davanti al figlio. Stesso episodio accadde a Castel Volturno con una donna incinta che viaggiava con i figli di 4 e 2 anni. L’agente, dopo le denunce, è stato sospeso.