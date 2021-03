Polizza online a prezzo scontato, ma è una truffa. Denunciato casertano e i suoi complici

CASERTA/REGIONALE – Per mesi è andato in giro con la sua auto senza assicurazione. Non perché non l’avesse pagata, ma perché vittima di una truffa. E solo al momento del rinnovo ha scoperto il raggiro.

I carabinieri hanno denunciato, al termine di un’indagine, tre persone, accusate di esercizio abusivo di una professione e truffa aggravata in concorso. Tutto è partito quando un cittadino del Burkina Faso residente a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza, si è rivolto ai militari.

Ad agosto aveva notato su internet un annuncio con un’offerta molto vantaggiosa relativa ad una polizza assicurativa trimestrale per la sua automobile.

Aveva quindi contattato l’inserzionista che si spacciava per assicuratore per conto di una importante compagnia assicurativa con sede legale a Verona e, dopo questo primo contatto, gli inviava una mail con tutti i suoi dati personali effettuando un versamento di 400 euro su una carta Poste-Pay.

Il giorno seguente l’acquirente riceveva sulla sua casella mail la polizza con i loghi della compagnia assicurativa ed era certo che tutto fosse perfettamente in regola.

A novembre, allo scadere dell’assicurazione, la vittima si era rivolta ad una diversa agenzia, aveva chiesto un preventivo e aveva avuto l’amara scoperta: non esisteva alcuna polizza sulla sua auto.

Al termine dell’indagine i carabinieri hanno denunciato i presunti autori, tutti volti noti alle forze dell’ordine: D.L. 30enne di Caserta; C.A. 34enne nata in Romania re residente nel Napoletano e M.A., 30 anni, nata in Albania residente nella provincia di Caserta.

Gli accertamenti dei militari continuano per verificare se altri cittadini siano finiti nella rete dei falsi assicuratori.