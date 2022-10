POMERIGGIO DI FOLLIA IN CENTRO. Tenta di estorcere soldi alla barista e aggredisce un carabiniere, arrestato 38enne

Emanuele Abbruzzese è stato fermato con l’accusa di tentata estorsione e aggressione a pubblico ufficiale: ha minacciato e insultato la donna per farsi consegnare il denaro.

FORMICOLA Ha tentato di estorcere 50 euro alla titolare del bar del paese. Poi, non contento, ha anche aggredito il maresciallo dei carabinieri giunto nel locale. Un pomeriggio di follia, ieri, nella piazza principale del piccolo comune di Formicola. Emanuele Abbruzzese, dopo aver minacciato e insultato la titolare del bar, per farsi consegnare il denaro, ha minacciato anche di sfasciarle il locale. La donna ha subito allertati i militari dell’Arma. Giunti sul posto, il maresciallo D’Amico, comandante della stazione di Formicola, ha cercato di calmare il 38 ma questi, per tutta risposta, lo ha aggredito. Abbruzzese è stato, infine, fermato dai carabinieri e arrestato per tentata estorsione e aggressione a pubblico ufficiale.